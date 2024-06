Wielrenster Vos wint Ronde van Catalonië

Wielrenster Marianne Vos heeft de Ronde van Catalonië gewonnen. Ze liet haar leidende positie in de derde en laatste etappe niet meer in gevaar komen.

De 37-jarige renster van Visma – Lease a Bike finishte als tweede na een rit over ruim 86 kilometer van Molins de Rei naar Barcelona. Ally Wollaston uit Nieuw-Zeeland sprintte net als vrijdag naar de ritzege. Vos was zaterdag de sterkste in een bergrit naar La Molina.

Riejanne Markus, de Nederlandse ploeggenote van Vos, eindigde als tweede in het algemeen klassement.