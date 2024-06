Basketballers Boston Celtics winnen ook tweede finaleduel

De basketballers van Boston Celtics hebben ook de tweede wedstrijd tegen Dallas Mavericks in de NBA-finale gewonnen. Aan de hand van Jrue Holiday boekte het team in Boston een 105-98-zege.

Holiday tekende voor 26 punten, terwijl Jayson Tatum goed was voor 18 punten, 9 rebounds en 12 assists. Jaylen Brown (21 punten) en Derrick White (18 punten) waren eveneens belangrijk voor de thuisploeg.

Sterspeler Luka Doncic van de Mavericks was de topscorer in de wedstrijd met 32 punten. Mede dankzij Doncic was het verschil tot in het derde kwart slechts 2 punten, maar daarna liepen de Celtics uit. In de slotfase verkleinden de bezoekers de achterstand weer tot 5 punten, maar Boston hield stand.

De Celtics wonnen donderdag het eerste duel in Boston met 107-89. De derde wedstrijd in de best-of-seven serie staat woensdag in Dallas op het programma.