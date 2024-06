Door vele regen slechts drie tennispartijen gespeeld in Rosmalen

Op de eerste dag van het grastoernooi in Rosmalen zijn door langdurige regenval slechts drie tennispartijen afgerond, een bij de heren en twee bij de vrouwen. Luca Nardi, Donna Vekic en Greet Minnen plaatsten zich voor de tweede ronde. De wedstrijd van Nederlander Tim van Rijthoven tegen Zizou Bergs werd na de eerste set gestaakt. De Belg won die set met 6-4.

De toernooiorganisatie liet niet veel later weten dat er op maandag niet meer zou worden gespeeld. Dinsdag om 11.00 uur wordt er weer getennist. Van Rijthoven, winnaar in 2022, maakt in Rosmalen zijn rentree na bijna anderhalf jaar blessureleed.

In het vrouwentoernooi werd de partij van de Nederlandse Suzan Lamens tegen de Amerikaanse Bernarda Pera in de derde set afgebroken. Op dat moment stond het 3-2 in het voordeel van Lamens, die de eerste set met 4-6 had verloren, maar de tweede met 6-2 naar zich toe had getrokken.

De 24-jarige Lamens, de nummer 140 van de wereld, kreeg een wildcard voor het toernooi in Rosmalen. Ze won in april een WTA-toernooi in het Portugese Oeiras.