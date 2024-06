Doudesis blijft bondscoach waterpolosters tot en met Spelen 2028

Zwembond KNZB heeft het contract met bondscoach Evangelos Doudesis van de waterpolosters met vier jaar verlengd. De 39-jarige Griek blijft ook de bondscoach in de volgende olympische cyclus tot en met de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

“We zijn heel tevreden met de manier waarop ‘Eva’ de afgelopen jaren de ploeg heeft geleid”, reageert Arno Havenga, technisch directeur waterpolo bij de KNZB. “Met de wereld- en Europese titel heeft Oranje onder zijn leiding uitstekend gepresteerd, maar we zijn ook heel blij met het attractieve spel van de ploeg en de werkwijze van ‘Eva’ in het algemeen.”

De zwembond wilde zowel Doudesis als de selectie voor het begin van de Spelen van Parijs zekerheid bieden over de volgende periode op weg naar LA 2028. “Iedereen kan zich daardoor volledig focussen op deze Spelen. Daarbij was er ook interesse van andere toplanden en internationale topclubs. We zijn daarom blij en trots dat ‘Eva’ bij onze waterpolovrouwen aan het roer blijft staan”, zegt Havenga.

“Ik heb niet lang hoeven nadenken op de vraag van de KNZB of ik ook de volgende olympische cyclus bondscoach wil blijven”, zegt Doudesis. “Het antwoord was eenvoudig: ik ben blij hier, dus ja, graag.”

Doudesis volgde in 2021 – na de Spelen van Tokio – Havenga op als bondscoach. Met de coach won Oranje in 2022 brons op het WK in Boedapest en een jaar later in Fukuoka voor het eerst sinds 32 jaar de wereldtitel. In januari van dit jaar veroverde het Nederlands team ook nog eens de Europese titel.

De waterpolosters zijn maandag begonnen aan de voorbereiding op de Olympische Spelen. Ze sparren deze week met China in het KNZB-zwembad in Zeist. Op 14 juni spelen de teams in Veenendaal een officiële interland. Oranje oefent ook nog in en tegen Frankrijk en speelt van 9 tot en met 12 juli op de Waterpolo Cup in Rotterdam.