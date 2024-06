EK-debutant Baltus uitgeschakeld op 1500 meter na struikeling

Noah Baltus is op de EK atletiek in Rome niet doorgedrongen tot de finale van de 1500 meter. De 22-jarige EK-debutant uit Oostwoud kwam in zijn serie ten val. Bij het ingaan van de laatste ronde op de baan van het Stadio Olimpico struikelde hij in het gedrang vooraan.

De onfortuinlijke atleet liep de race wel uit en kwam als dertiende over de finish in 3.45,30, ver achter de Noorse winnaar en olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen.

“De race verliep volgens plan, ik liep de eerste rondjes bewust op kop. Maar toen het tempo echt omhoog ging, wilde iedereen naar voren en werd ik van achteren aangetikt”, vertelde Baltus na afloop. “We gaan de beelden terugkijken en mogelijk dienen we protest in om alsnog een plek in de finale te krijgen, want ik voelde me goed. Ik kan ook een sterk laatste stuk lopen. Ik heb wel wat schaafwondjes, maar verder ben ik in orde. “

Baltus liep dit voorjaar een Nederlands record indoor op de Engelse mijl (3.54,28) en scherpte zijn persoonlijk record op de 1500 meter aan tot 3.34,66. Hij heeft daarmee voldaan aan de olympische limiet van de Atletiekunie, maar is afhankelijk van zijn positie op de wereldranglijst of hij naar de Spelen in Parijs kan. De internationale limiet staat op 3.33,50. “Ik ga zeker nog volop wedstrijden lopen na de EK, want ik voel aan mijn lichaam dat die limiet erin zit.”