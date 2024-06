Griekspoor verdedigt titel in Rosmalen, rentree Van Rijthoven

Tallon Griekspoor verdedigt deze week zijn titel op het grastoernooi van Rosmalen, het tweede tennistoernooi van Nederland. Tim van Rijthoven maakt er zijn rentree na bijna anderhalf jaar blessureleed, terwijl Arantxa Rus terugkeert na vier edities te hebben overgeslagen.

Griekspoor pakte vorig jaar op het Autotron zijn tweede ATP-titel door in de finale de Australiër Jordan Thompson te verslaan. Hij is dit jaar als zesde geplaatst.

Een jaar daarvoor zegevierde Van Rijthoven in Rosmalen. Hij liet in de finale de Rus Daniil Medvedev kansloos. Medvedev zou dit jaar opnieuw komen, maar hij meldde zich vorige week af.

Botic van de Zandschulp speelt zijn eerste wedstrijd sinds zijn nederlaag in de openingsronde van Roland Garros. Hij gaf daar aan te twijfelen of hij zijn tennisloopbaan nog wel wilde voortzetten, aangezien hij het plezier in het spelen van wedstrijden is kwijtgeraakt.

Naast Rus doen ook Suzan Lamens en Eva Vedder mee bij de vrouwen.