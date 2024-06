Jiya met indrukwekkende sprint naar finale 200 meter op EK

Tasa Jiya heeft zich verrassend geplaatst voor de finale van de 200 meter op de EK atletiek in Rome. De 26-jarige sprintster uit Amsterdam finishte na een indrukwekkende versnelling op de laatste meters als tweede in haar heat van de halve finales en dat betekende een rechtstreekse doorgang naar de eindstrijd op dinsdag.

De tijd van Jiya was 22,70 seconden, net geen persoonlijk record. Dat staat op 22,67. De Britse Daryll Neita won de heat in 22,51.

Jiya komt dinsdagochtend ook weer in actie, dan in de series van de 4×100 meter estafette. Ze plaatste zich onlangs bij de World Relays op de Bahama’s met de Nederlandse vrouwenploeg voor de Olympische Spelen in Parijs.

“Ik had dit niet verwacht. Dit is een opsteker”, zei Jiya kort na haar race in het Stadio Olimpico. “Na de afgelopen weken wist ik even niet meer wat er in de tank zat. Het is een druk voorseizoen geweest met de WK estafette op de Bahama’s, trainingsstages en jetlags. Ik reisde van de ene naar de andere plek en daar moet ik aan wennen. Het was denk ik vermoeidheid dat het tot nog toe niet lekker ging.”

Jiya liep fraai door de bocht en kwam in de vijfde positie het rechte stuk op. Ze baande zich met grote passen naar voren in het veld. “Hoe ik het deed, weet ik niet meer. Ik dacht bij het uitkomen van de bocht alleen maar: ren voor je leven. Nu het hoofd koel houden en in de finale hopelijk weer zo’n goede race.”