Klaver pakt bij EK atletiek in Rome brons op 400 meter

Lieke Klaver heeft op de EK atletiek in Rome voor het eerst in haar carrière een individuele medaille gewonnen op de 400 meter in de buitenlucht. De 25-jarige atlete rende in Stadio Olimpico naar het brons in een tijd van 50,08 seconden.

Het goud ging naar de Poolse Natalia Kaczmarek in een toptijd van 48,98. Rhasidat Adeleke uit Ierland greep met 49,07 het zilver.

Het is de tweede medaille voor Klaver op het toernooi. De Enkhuizense won vrijdag al brons met de Nederlandse estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd.

Klaver hunkerde naar individueel succes outdoor op de 400 meter. Indoor won ze dit voorjaar zilver op de WK in Glasgow en het jaar daarvoor zilver op de EK indoor in Istanbul, maar in de finales op de WK’s outdoor van Boedapest (2023) en Eugene (2022) en de EK outdoor van München (2022) eindigde ze steeds buiten de top drie. In Rome greep ze eindelijk wel een medaille.