Tennisser Sinner officieel nummer 1, Alcaraz passeert Djokovic

Tennisser Jannik Sinner is officieel de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst. De 22-jarige Italiaan houdt de Spanjaard Carlos Alcaraz, winnaar van Roland Garros, en de onttroonde Novak Djokovic achter zich.

Sinner wist al sinds vorige week dat hij de wereldranglijst zou aanvoeren na Roland Garros, nadat Djokovic zich had teruggetrokken met een blessure voor de kwartfinale. De Italiaan verloor daarna zelf van Alcaraz in de halve finale. De Spanjaard passeerde met zijn goede prestaties in Parijs eveneens Djokovic.

Sinner is de eerste Italiaanse mondiale nummer 1. Hij is de 29e tennisser die de toppositie bereikt sinds de invoering van de wereldranglijst in 1973. Zijn voorganger Djokovic heeft de ranglijst het langst aangevoerd.

Sinner won eerder dit jaar op de Australian Open zijn eerste grandslamtitel. Daarna was hij ook nog de beste op het ATP-toernooi van Rotterdam en het masterstoernooi van Miami.

Tallon Griekspoor, de beste Nederlandse tennisser, klom naar de 23e plaats op de ATP-ranking. Hij wist in Parijs de derde ronde te bereiken, waarin hij nipt werd verslagen door verliezend finalist Alexander Zverev. De Duitser is de nummer 4 van de wereld.

Botic van de Zandschulp, die in de eerste ronde werd uitgeschakeld, drong desondanks weer de top 100 binnen. Hij klom drie plaatsen en is de nieuwe nummer 99 van de wereld.

Arantxa Rus, die op Roland Garros verloor in de tweede ronde, zakte bij de vrouwen zeven plaatsen op de mondiale tennisladder. De beste speelster van Nederland is nu de nummer 57. De Poolse Iga Swiatek, winnares in Parijs, verstevigde haar leidende positie. De Amerikaanse Coco Gauff is de nieuwe nummer 2, terwijl verliezend finaliste Jasmine Paolini uit Italië acht plaatsen klom naar plek 7.