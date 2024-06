Atlete Van Es stunt met EK-zilver op 10.000 meter in Rome

Diane van Es heeft op de EK atletiek een knappe zilveren medaille behaald op de 10.000 meter. De 25-jarige hardloopster uit Rotterdam moest in de race over 25 ronden in Stadio Olimpico alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor laten gaan. Van Es liep met 30.57,24 een persoonlijk record. Battocletti kwam tot 30.51,32. Zij won eerder ook al de 5000 meter. De Britse Megan Keith werd derde.

Van Es maakte vorig jaar in het Amerikaanse Walnut al indruk met een tijd van 31.02,24 op de 10.000 meter. Ze steeg daarmee op de Nederlandse ranglijst aller tijden naar de vierde plaats achter Sifan Hassan, Lornah Kiplagat en Hilda Kibet.

Ze deed mee op de WK in Boedapest in de race waarin Sifan Hassan vlak voor de finish ten val kwam en het goud verspeelde. Van Es liep in die wedstrijd naar de dertiende plaats. Ze komt deze zomer ook uit op de Olympische Spelen.