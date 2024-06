Basketbalicoon Jokic in olympische voorselectie Servië

Basketbalvedette Nikola Jokic is opgenomen in de voorlopige olympische selectie van de Servische ploeg. De 29-jarige center van Denver Nuggets maakt deel uit van de 16-koppige selectie van bondscoach Svetislav Pesic.

Jokic, die drie keer is uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de Amerikaanse competitie NBA, was eenmaal eerder present op de Olympische Spelen. In 2016 veroverde hij met Servië zilver in Rio de Janeiro na verlies in de finale tegen de Verenigde Staten.

Op de Spelen van Tokio in 2021 ontbrak Servië.