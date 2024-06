Belg Nys in Ronde van Zwitserland de sterkste in sprint bergop

De derde etappe in de Ronde van Zwitserland is gewonnen door Thibau Nys. De 21-jarige Belg van Lidl-Trek was in de sprint bergop naar Rüschlikon de sterkste van een uitgedund peloton.

In de lastige finale met enkele beklimmingen losten steeds meer renners, waardoor de overgebleven renners de sprint bergop naar de finish tegemoet reden. Nadat de weggesprongen Marc Hirschi (UAE Team Emirates) was ingerekend, had Nys de beste benen in de sprint. Hij bleef Stephen Williams (Israel – Premier Tech) en de nieuwe klassementsleider Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost) voor. Nederlander Wilco Kelderman werd zesde.

Nys liet na de finish zijn emoties de vrije loop. Afgelopen vrijdag kwam hij nog zwaar ten val in de sprint van de Grote Prijs van Aargau. De Belg liep daarbij enkele schaafwonden op. “Het was moeilijk om over die crash heen te komen”, zei Nys in het flashinterview. “Ik worstelde hier gisteren en ook vandaag, maar mede door de ploeg ging ik erin geloven. Het pakte goed uit. Ik droomde hiervan.”

Nys pakte dit jaar ook al twee ritzeges in de door hem gewonnen Ronde van Hongarije en won de tweede etappe van de Ronde van Romandië. Ook in de Ronde van Noorwegen was hij een keer succesvol.

De Ronde van Zwitserland duurt tot en met zondag.