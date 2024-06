Bol aast in Rome op goud en toptijd in EK-finale 400 meter horden

Femke Bol gaat dinsdag in het Stadio Olimpico van Rome op jacht naar de Europese titel op de 400 meter horden. De Amersfoortse atlete is titelverdediger op de EK en topfavoriete voor het goud. Bol is ook de regerend wereldkampioen op het atletieknummer.

De Nederlandse vedette won maandag op reserve haar series van de halve finales en was toch de snelste van allemaal. Ze heeft voor de finale een ‘harde race’ in haar hoofd. Met het oog op de Olympische Spelen in Parijs wil ze vertrouwen opdoen met een goede tijd. Bol heeft met 51,45 het Europees record in handen.

Ook Cathelijn Peeters loopt de finale van de 400 meter horden, die om 21.18 uur staat gepland. Kort daarvoor komt Nick Smidt in actie in de finale van de 400 meter horden bij de mannen. Douwe Amels doet mee in de finale van het hoogspringen.

In het ochtendprogramma werken de estafetteploegen de series af van de 4×100 en de 4×400 meter. Vooral voor de mannen wordt dat spannend. Beide teams zijn nog niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen en kunnen deelname alleen nog afdwingen met een hele goede tijd.