De vrouwen van de 4×400 meter estafette hebben zich op de EK in Rome geplaatst voor de finale. Eveline Saalberg, Anne van de Wiel, Myrte van der Schoot en Lisanne de Witte renden in hun serie naar de derde plaats en die klassering betekende een rechtstreekse doorgang naar de finale op dinsdag. Nederland is titelverdediger op dit estafettenummer.

Van der Schoot gaf het stokje als vierde over aan De Witte. De routinier van het team bleef de eerste drie volgen en wist op de laatste meters voor de finish de Noorse atlete nog in te halen. Duitsland won en Polen werd tweede.

Femke Bol, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters, die vorig jaar deel uitmaakten van het kwartet dat op de WK in Boedapest het goud won, kregen rust van de bondscoaches. Bol en Peeters lopen dinsdagavond de finale van de 400 meter horden. Klaver liep maandagavond laat naar het brons op de 400 meter.

De estafettevrouwen op de 4×400 meter wisten vorige maand bij de World Relays op de Bahama’s al een startplek op de Olympische Spelen van Parijs te bemachtigen.