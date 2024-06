Griekspoor ontsnapt in tiebreaks aan uitschakeling in Rosmalen

Titelhouder Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen aan uitschakeling ontsnapt. De beste tennisser van Nederland knokte zich met 6-7 (3) 7-6 (7) 7-6 (3) langs de Serviër Miomir Kecmanovic, de nummer 53 van de wereld.

Na 2 uur en 36 minuten besloot Griekspoor het duel met een bal die via de netband kort achter het net stuiterde. Hij verontschuldigde zich bij zijn tegenstander en balde kort daarna zijn vuist richting het publiek.

Griekspoor maakte in de derde set een 3-0-achterstand ongedaan. Hij kwam meteen terug tot 3-3, waarna beiden steeds hun eigen servicegame wisten te winnen. In de beslissende tiebreak werd Griekspoor beloond voor zijn aanvallende tennis.

Griekspoor, die zestien aces sloeg, won vier punten minder dan zijn tegenstander: 122 om 118. Beide spelers verloren maar één keer hun servicegame. De eerste twee sets verliepen zonder breaks.

Het duel werd twee keer stilgelegd in de eindfase van de tweede set, eenmaal om regen en eenmaal om hagel. Na de onderbreking won Griekspoor de tiebreak van de tweede set. In de beslissende set deed hij hetzelfde.

Griekspoor veroverde vorig jaar in Rosmalen de tweede titel uit zijn loopbaan. In de finale was hij toen in drie sets te sterk voor de Australiër Jordan Thompson.

Griekspoor is als zesde geplaatst in Rosmalen. In de tweede ronde treft hij Mackenzie McDonald uit de Verenigde Staten, die eerder op dinsdag Botic van de Zandschulp in drie sets versloeg.