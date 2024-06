Hondema komt centimeter tekort voor finale verspringen op EK

Pauline Hondema heeft op 1 centimeter een plek in de finale van het verspringen gemist bij de EK atletiek in Rome. Ze kwam tot een afstand van 6,63 meter en eindigde daarmee in de kwalificaties als dertiende, terwijl een plek bij de eerste twaalf vereist was voor een finaleplaats. Filippa Kviten uit Cyprus sprong ook 6,63, maar eindigde als twaalfde omdat haar tweede afstand (6,57) in de kwalificaties verder was dan die van de atlete uit Assendelft (6,17).

Hondema maakte op de WK vorige zomer in Boedapest iets vergelijkbaars mee. Toen kwam ze 4 centimeter tekort om mee te kunnen doen in de finale.