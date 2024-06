Douwe Amels is als elfde geëindigd in de EK-finale van het hoogspringen. De 32-jarige Fries kwam in Rome niet verder dan een hoogte van 2,17 meter.

Amels schreef vorig jaar Nederlandse atletiekgeschiedenis door als eerste hoogspringer een Europese titel te winnen. Hij won met een sprong van 2,31 meter het goud op de EK indoor in Istanbul.

De ervaren hoogspringer verwachtte vooraf in Rome al geen wonderen, want zijn sprongen waren dit jaar nog niet van een bijzonder gehalte geweest.