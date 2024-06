Kansloze nederlaag Rus in Rosmalen, Lamens treft Osaka na zege

Arantxa Rus heeft in de openingsronde van het grastoernooi van Rosmalen een kansloze nederlaag geleden. De beste speelster van Nederland pakte maar drie games tegen de Hongaarse qualifier Dalma Galfi, de nummer 138 van de wereld. Het werd 6-0 6-3. De partij duurde slechts een uur en een minuut.

De 33-jarige Rus, de nummer 57 van de wereld, deed voor het eerst sinds 2019 weer mee in Rosmalen. De afgelopen jaren gaf ze de voorkeur aan graveltoernooien.

Eerder op de dag wist Suzan Lamens, die een wildcard ontving, wel de tweede ronde te bereiken. Ze was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Bernarda Pera. Het werd 4-6 6-2 6-4. Lamens neemt het in de tweede ronde op tegen de Japanse Naomi Osaka, viervoudig winnares van een grand slam.

Eva Vedder wist niet voor een stunt te zorgen tegen de Canadese Bianca Andreescu. Ze won tegen de winnares van de US Open van 2019 wel de eerste set, maar verloor toch in drie sets: 4-6 6-3 6-2. Vedder wist afgelopen weekend twee kwalificatiewedstrijden te winnen.