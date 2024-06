Nederlandse volleybalsters zonder Jasper naar Japan

Hester Jasper is niet met de Nederlandse volleybalsters afgereisd naar Japan. De selectie van bondscoach Felix Koslowski voor het laatste blok van de Nations League bestaat daardoor uit vijftien speelsters. Oranje hoopt in Fukuoka kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs veilig te stellen.

Laura Dijkema kampt nog met een kleine breuk in haar pink. Zij zal daarom de wedstrijden in Japan vanaf de tribune volgen.

De Nederlandse ploeg speelt woensdag tegen Servië, waarna deze week nog wedstrijden tegen de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Korea volgen. Oranje speelde eerder vier wedstrijden in het Turkse Antalya en vier wedstrijden in het Chinese Macau.

Het is voor Nederland, met het oog op de Olympische Spelen, belangrijk om Canada en Duitsland onder zich te houden op de mondiale ranking. De wereldranglijst op 17 juni, een dag na het laatste duel met Zuid-Korea, bepaalt of Nederland zich kwalificeert voor de Spelen van Parijs.

Nederland werd in 2016 vierde in Rio, maar ontbrak daarna op de Spelen in Japan.