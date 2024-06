De estafettemannen op de 4×400 meter zijn er op de EK in Rome nog niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs te bemachtigen. Het kwartet, bestaande uit Isayah Boers, Terrence Agard, Ramsey Angela en Isaya Klein Ikkink, liep in de series een tijd van 3.03,50 en dat was te langzaam.

Klein Ikkink werd als vierde loper flink gehinderd door de derde loper van de Britten, die na zijn finish niet snel uitweek. Klein Ikkink moest inhouden en de Britse atleet wegduwen. Het team eindigde als vierde in de serie en is normaal gesproken uitgeschakeld voor de finale, maar de Atletiekunie heeft een protest ingediend. Als dat succes heeft, kan het Oranje-viertal nog toegevoegd worden aan de finale op zondag en in Stadio Olimpico in de herkansing gaan voor het olympische ticket.

De Nederlandse mannenploeg, die drie jaar geleden verrassend zilver won op de Spelen van Tokio, slaagde er vorige maand bij de WK estafette op de Bahama’s niet in zich te kwalificeren voor Parijs. Er zijn nog twee startplekken over en de positie op de wereldranglijst bepaalt naar welke landen die gaan. Voor het verkrijgen van een olympisch ticket moeten de Nederlandse mannen sneller lopen dan de 2.59,12 die nu op naam van Zambia staat. Dat lukte dus niet in de series.