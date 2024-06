Osaka wint eerste wedstrijd op Nederlandse bodem

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft haar eerste wedstrijd op Nederlandse bodem gewonnen. De viervoudig grandslamkampioene versloeg de Belgische Elise Mertens, de nummer 32 van de wereld, met 6-2 6-4.

De 26-jarige Osaka, afgezakt naar plek 125 op de wereldranglijst, verloor geen enkele keer haar servicegame en stond op haar eerste opslag maar drie punten af. Ze wist de servicegame van Mertens drie keer te winnen. Na een uur en negen minuten benutte ze haar eerste wedstrijdpunt met een forehand, die de Belgische te machtig was.

De organisatie maakte eind vorige maand bekend dat Osaka voor het eerst naar Nederland zou komen. “Ik ben tevreden over mijn niveau en het was een leuke sfeer om in te spelen”, zei de Japanse na afloop. Het centercourt in Rosmalen was goedgevuld voor het eerste duel van de voormalig nummer 1 van de wereld.

Voor Osaka was het haar eerste wedstrijd sinds Roland Garros, waar ze in de tweede ronde een matchpoint onbenut liet tegen de uiteindelijke winnares Iga Swiatek.

Osaka neemt het in de tweede ronde mogelijk op tegen de Nederlandse Suzan Lamens, die haar duel in de eerste ronde tegen de Amerikaanse Bernarda Pera nog moet afmaken.