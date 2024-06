Oud-winnaar Van Rijthoven verliest meteen bij rentree op Autotron

Tim van Rijthoven is er bij zijn rentree in Rosmalen niet in geslaagd een wedstrijd te winnen. De winnaar van de editie van 2022 verloor met 6-4 6-3 van de Belg Zizou Bergs, de nummer 81 van de wereld.

De partij werd maandag na de eerste set onderbroken door de regen. Na de hervatting kwam Van Rijthoven met 2-0 voor in de tweede set, maar hij wist die voorsprong niet lang vast te houden. Hij verloor twee servicegames op een rij en zag Bergs het niet veel later bij 5-3 afmaken met een lovegame.

Twee jaar geleden baarde Van Rijthoven opzien door het toernooi op het Autotron te winnen. In de finale won hij toen van de Rus Daniil Medvedev.

Voor Van Rijthoven was het zijn eerste wedstrijd sinds het ABN AMRO Open. Hij ondervond de afgelopen anderhalf jaar hinder van diverse blessures, waaronder aan zijn elleboog.

Door de uitschakeling van Van Rijthoven zijn er nog twee Nederlandse mannen actief: Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer.