Smidt achtste en laatste in EK-finale 400 meter horden

Nick Smidt is op de EK atletiek in Rome als achtste en laatste geëindigd op de 400 meter horden. De 27-jarige atleet uit Assen liep in de finale een tijd van 49,43 seconden.

Het goud was voor de Noorse olympisch- en wereldkampioen Karsten Warholm, die won in een kampioenschapsrecord van 46,98. Het zilver ging naar de Italiaan Alessandro Sibilio en het brons was voor de Zweed Carl Bengtström.

Smidt liep zijn eerste finale 400 meter horden op een groot toernooi. Op voorgaande kampioenschappen strandde hij steeds in de halve finales. Hij is al verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar verbeterde hij in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds het 44 jaar oude Nederlands record van Harry Schulting. Smidt kwam toen tot een tijd van 48,36.