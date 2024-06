Synchroontweeling De Brouwer op EK als beste naar finale

Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn het EK in Belgrado goed begonnen. De tweeling zette in de voorronde van de vrije kür de hoogste score neer met 259.0126 punten. Het nationaal duet eindigde voor Groot-Brittannië en Israël.

De 25-jarige synchroontweeling komt woensdag in actie in de finale van de vrije kür.

Noortje en Bregje de Brouwer verrasten afgelopen februari met een zilveren medaille op het WK in Doha. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlands synchroonduo een medaille won op een WK.

Met het oog op de Olympische Spelen in Parijs hebben de synchroonzwemsters een uitvoering bedacht die is geïnspireerd op het schilderij De Sterrennacht van Vincent van Gogh.