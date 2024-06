Synchroonzwemster Steenbeek verovert brons op EK

Synchroonzwemster Marloes Steenbeek heeft in de EK-finale van de technische oefening op het onderdeel solo een bronzen medaille veroverd. De 19-jarige Steenbeek behaalde in Belgrado een score van 240,4816 punten. Het goud ging naar de Oostenrijkse Vasiliki Alexandri (260,5967) en de Duitse Klara Bleyer (242,9617) eindigde als tweede.

Steenbeek werd begin februari in Qatar op hetzelfde onderdeel tiende op de WK. Ze komt donderdag nog in actie in de finale van de solo vrije kür. Ze plaatste zich als derde voor die eindstrijd.