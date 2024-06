Van de Zandschulp ook in Rosmalen meteen klaar

Botic van de Zandschulp is ook op het grastoernooi van Rosmalen in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer 2 van Nederland, toegelaten met een wildcard, moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Mackenzie McDonald. Het werd 6-4 4-6 6-2 voor de nummer 74 van de wereld.

Voor Van de Zandschulp (28) was het zijn eerste enkelspelwedstrijd sinds zijn veelbesproken uitspraken op Roland Garros. In Parijs maakte hij bekend dat hij het plezier in het spelen van wedstrijden kwijt was en daarom met de gedachte speelde om zijn loopbaan te beëindigen.

Op het gras van het Autotron kwam Van de Zandschulp met 4-2 achter, maar hij kwam terug tot 4-4. Bij 5-4 leverde hij zijn servicegame in met een dubbele fout. In de tweede set herpakte de nummer 99 van de wereld zich en bij 3-2 werkte hij, mede dankzij een aantal sterke acties aan het net, zes breakpoints weg. Een game later wist hij de servicegame van de wat aangeslagen McDonald te winnen. Die break was voldoende voor setwinst.

In de derde set kwam de Nederlander snel een break achter en bij 5-2 leverde hij nogmaals zijn servicegame in. McDonald benutte zijn tweede wedstrijdpunt doordat een backhand van Van de Zandschulp uit vloog.

Bij winst had Van de Zandschulp in de tweede ronde mogelijk titelhouder Tallon Griekspoor getroffen. Die speelt later op de dag tegen de Serviër Miomir Kecmanovic.