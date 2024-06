Van de Zandschulp wil mentale problemen in wedstrijden oplossen

Botic van de Zandschulp denkt dat hij zijn mentale problemen achter zich laat door het spelen van wedstrijden. In Rosmalen bleef zijn deelname beperkt tot één wedstrijd.

Van de Zandschulp gaf recent op Roland Garros aan dat hij het plezier kwijt was in de sport en met name opzag tegen het spelen van wedstrijden. Hij overwoog zelfs te stoppen met tennissen. Hij besloot toch een wildcard aan te nemen voor het grastoernooi op het Autotron.

“Zeker in het begin heb ik even getwijfeld, maar uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt hier te spelen. Ik kan wel twee weken gaan trainen, maar ik moet het in wedstrijden oplossen. Na Parijs heb ik twee of drie dagen niet gespeeld en vervolgens een paar goede trainingen gehad”, zei Van de Zandschulp op de persconferentie na zijn nederlaag tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald.

“Of de uitspraken hebben gezorgd voor opluchting? Ik vertelde gewoon de waarheid. Het ligt eraan hoeveel vragen erover gesteld blijven worden of ik spijt heb van mijn uitspraken. Als het elke week een topic wordt, dan had ik het zeker liever niet gezegd. Wordt het tegen je gebruikt, dan zeg ik dat soort dingen in de toekomst niet meer.”

Van de Zandschulp (28) keek gematigd positief terug op zijn wedstrijd tegen McDonald. “Met fases was het oké vandaag. Het was mijn eerste wedstrijd op gras van het jaar, hij heeft er al meer gespeeld. En over het algemeen wint de speler die zich wat comfortabeler voelt op de baan”, aldus de nummer 99 van de wereld.

“Mijn service heeft me in de steek gelaten vandaag. Met een goede service heb je het initiatief in de rally’s en dat had ik te weinig vandaag. Zes keer gebroken worden is gewoon te veel op gras.”

Van de Zandschulp speelt komend weekend kwalificaties in het Duitse Halle.