Wielrenner Buchmann breekt heup en sleutelbeen in Zwitserland

Wielrenner Emanuel Buchmann heeft maandag een heupbreuk en sleutelbeenbreuk opgelopen bij een valpartij tijdens de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. De 31-jarige kampioen van Duitsland moet voor beide breuken een operatie ondergaan, meldde zijn ploeg Bora-Hansgrohe.

Buchmann ging in de slotfase van de rit naar Regensdorf onderuit. Onderzoek wees later de ernst van de blessures uit.

Buchmann werd vorig jaar voor de tweede keer Duits kampioen op de weg. Zijn beste prestatie in een grote ronde was de vierde plaats in de Ronde van Frankrijk van 2019.