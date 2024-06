Zverev meldt zich af voor grastoernooi Stuttgart

Tennisser Alexander Zverev heeft zich afgemeld voor het grastoernooi van Stuttgart, dat deze week plaatsvindt. De 27-jarige Duitser, de nummer 4 van de wereld, stond zondag nog in de finale van Roland Garros.

“Ik heb de afgelopen weken veel getennist en heb de finale in Parijs bereikt, waarin ik een zware vijfsetter speelde”, zei Zverev via de officiële kanalen van het toernooi. “Ik heb het gevoel dat mijn lichaam er nu nog niet klaar voor is om van gravel naar gras te gaan.”

Zverev verloor zondag in vijf sets van Carlos Alcaraz, die deze week niet stond ingeschreven voor een grastoernooi. Voor komende week staat hij op de deelnemerslijst van Queen’s.

Het grandslamtoernooi van Wimbledon begint op 1 juli.