Bol trots op alle estafettevrouwen: met zijn zevenen op podium

Femke Bol was trots op haar ploeggenoten van de 4×400 meter estafette na het prolongeren van de Europese titel. “We zijn in de breedte ook een sterke ploeg, want de meiden die de series liepen hebben het ook goed gedaan. We mogen straks met zijn zevenen op het podium”, zei de vedette van het team.

Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Bol snelden in Stadio Olimpico in de finale naar het goud in een tijd van 3.22,39. Het betekende de tiende medaille voor de Nederlands atletiekploeg op het toernooi in Rome. Dat is een record. Het zilver was voor Ierland, het brons ging naar België.

De samenstelling in de finale was heel anders dan in de series op dinsdag. Toen kregen Bol, Klaver en Peeters rust en zorgde De Witte als slotloper met een ferme versnelling in de laatste meters voor de finaleplek. Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot en Anne van de Wiel keken in de finale van de zijkant toe.

De complimenten waren groot voor Peeters en De Witte. Peeters liet zich als tweede loopster niet aftroeven door de snelle Ierse Rhasidat Adeleke en De Witte nam brutaal de leiding over als derde loopster. “Het gaat bij mij heel goed dit jaar. Ik heb eens geen blessures en dat helpt”, zei de atlete uit Heiloo. “Deze overwinning geeft vertrouwen, vooral de manier waarop we hebben gelopen. Een mooi voorproefje voor de Olympische Spelen.”

De Witte was in de splittijd (50,41) zelfs sneller dan slotloopster Bol. Maar de wereld- en Europees kampioene op de 400 meter horden hoefde niet voluit. “Ik had misschien wat sneller kunnen openen, maar ik weet dat mijn laatste 100 meter sterk is, daar vertrouwde ik op. Dus die anderen mochten best wat terugkomen. Ik heb ook geleerd van fouten uit het verleden en in de estafette gaat het om goud, niet om de tijd.”