Bronzen Peeters geniet van ererondje samen met gouden Bol

De bronzen medaille van Cathelijn Peeters op de 400 meter horden bij de EK atletiek was bijkans nog opzienbarender dan het verwachte goud van Femke Bol. Dat kon Peeters zelf beamen na afloop. “Voor het grote publiek zal die bronzen medaille van mij onverwacht zijn, maar ik sta in de schaduw van Femke. Met zo’n grote voorsprong winnen als zij doet, is gaver.”

Peeters liep haar eerste individuele finale op een groot kampioenschap. “Ik wist dat ik kans had op een medaille en ik ben heel blij dat het is gelukt. Het was ook heel leuk om samen met Femke de ereronde te lopen met de Nederlandse vlag”, zei ze na de finale.

Peeters liep de finale in de buitenste baan. “Ik moest wat harder starten dan ik gewend was, maar verder heb ik geen idee hoe het is gelukt. In baan acht zie je niks, ik zag alleen die Française, Louise Maraval, in mijn ooghoek voorbij komen.”

Peeters komt woensdagavond weer met Bol in actie, dan samen in de finale van de 4×400 meter estafette. De Nederlandse ploeg verdedigt dan de Europese titel van 2022 in München.