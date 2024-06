De vrouwen van de 4×400 meter estafette hebben op de EK in Rome hun Europese titel geprolongeerd. Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol snelden in Stadio Olimpico in de finale naar het goud in een tijd van 3.22,39.

Het betekende de tiende medaille voor de Nederlands atletiekploeg op het toernooi in Rome. Dat is een record. Het zilver was voor Ierland, het brons ging naar België.

Voor Bol en Klaver was het al de derde medaille. Bol won eerder op de EK in Rome goud op de 400 meter horden, Klaver brons op de 400 meter. De twee maakten ook deel uit van de estafetteploeg die brons behaalde op de 4×400 meter gemengd.

De estafettevrouwen veroverden dit voorjaar al de wereldtitel indoor en vorig jaar op de WK in Boedapest de wereldtitel in een Nederlands record (3.20,72). Die gouden medaille leidde in december tot de verkiezing tot Sportploeg van het Jaar.

De samenstelling in de finale was heel anders dan in de series op dinsdag. Toen kregen Bol, Klaver en Peeters rust en zorgde De Witte als slotloper met een ferme versnelling in de laatste meters voor de finaleplek.

Klaver was de startloper. Vanuit de buitenste baan 9 trok ze stevig door en wisselde als eerste. Peeters nam bij het invoegen na de bocht de koppositie in, maar werd ingehaald door de Ierse Rhasidat Adeleke en wisselde als tweede met De Witte. De ervaren estafetteloopster uit Heiloo vocht zich terug naar de leiding, waarna Bol het kon afmaken. Het was wel opvallend dat Bol nog flink haar best moest doen om de concurrentie voor te blijven. In de splittijd was ze zelfs iets langzamer dan De Witte.