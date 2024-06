Griekspoor na wisselvallige fase in twee sets door in Rosmalen

Titelverdediger Tallon Griekspoor heeft de kwartfinale bereikt van het grastoernooi van Rosmalen. De beste tennisser van Nederland was ondanks een wisselvallige fase in twee sets te sterk voor Mackenzie McDonald uit de Verenigde Staten: 6-3 7-6 (5).

Het was de tweede keer in korte tijd dat de twee tegenover elkaar stonden. De 27-jarige Griekspoor, de nummer 23 van de wereld, versloeg onlangs de Amerikaan in de eerste ronde van Roland Garros (6-3 6-4 1-6 6-2). In Rosmalen had McDonald wel een andere Nederlander, Botic van de Zandschulp, in de eerste ronde uitgeschakeld. Griekspoor, die zich juist met de nodige moeite en drie tiebreaks had ontdaan van Miomir Kecmanovic, had op het Autotron echter meteen de overhand tegen de mondiale nummer 74.

Griekspoor won de eerste game op love en kreeg daarna drie breakpoints om op 2-0 te komen. McDonald trok de stand alsnog gelijk, maar in de achtste game sloeg de Nederlander toe met een fraaie return. Met een ace verzekerde hij zich even later van de setwinst, 6-3.

Na een medische time-out van McDonald won de Amerikaan met moeite zijn eerste servicegame van de tweede set en hield daarna gelijke tred tot 3-3. Griekspoor brak vervolgens de opslag van zijn tegenstander om op 4-3 te komen. De Nederlander, die tot dat moment weinig fouten had gemaakt, leverde daarna uit het niets zijn eigen service in. In de tiebreak keek hij vervolgens tegen een ruime achterstand aan (1-5), maar met zes punten op rij haalde hij de zege binnen.

“Ik maakte het vandaag moeilijk voor mezelf”, keek Griekspoor in het flashinterview terug. “Ik ben blij dat het toch in twee sets is gelukt, want het leek er even op dat het er drie zouden worden. Ik ben erg kritisch op mezelf. Ik denk wel dat ik hier in de eerste twee wedstrijden goed heb geserveerd, al had ik een slappe game op 4-3. Mijn returns gingen beter dan gisteren, dus ik hoop elke keer te verbeteren.”

Griekspoor speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Aleksandar Vukic en de Rus Karen Chatsjanov.