Oud-schaatser Verheijen ook chef de mission bij Winterspelen 2026

Sportkoepel NOC*NSF heeft oud-schaatser Carl Verheijen benoemd tot chef de mission van TeamNL voor de Olympische Winterspelen van 2026 van Milaan/Cortina d’Ampezzo. Verheijen vervulde die rol eerder al tijdens de Winterspelen van 2022 in Peking.

“Het klinkt cliché, maar natuurlijk is dit opnieuw een grote eer”, zegt Verheijen over zijn rol. “Ik ben blij dat ik wederom het vertrouwen krijg om TeamNL te begeleiden, ditmaal richting Milano Cortina 2026. Het lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen op de Winterspelen zijn al in volle gang.”

Volgens topsportdirecteur André Cats is de keuze voor Verheijen een logische. “Hij heeft als schaatser zijn sporen in de sport verdiend”, zegt Cats. “Daarnaast heeft hij tijdens de Spelen van Beijing aangetoond dat hij een uitstekende chef de mission is, ook onder uitdagende omstandigheden. We zijn blij om hem weer aan boord te hebben.”

Eerder was Verheijen ook al chef de mission bij de Jeugd Olympische Winterspelen van 2012 en 2016. Verheijen won op de Olympische Spelen van 2006 in Turijn brons op de 10 kilometer en de ploegenachtervolging.

De chef de mission voor de Paralympische Winterspelen van 2026 is nog niet bekend.