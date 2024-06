De vrouwenploeg op de 4×100 meter estafette heeft brons veroverd op de EK atletiek in Rome. De sprintsters brachten daarmee de recordoogst van de Nederlands equipe in Rome op elf medailles.

Het kwartet, bestaande uit Nadine Visser, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya, spurtte in de finale toch wel verrassend naar de derde plaats in een tijd van 42,46 seconden. De Britse ploeg won het goud in 41,91, zilver was voor Frankrijk in 42,15.

Een medaille was het doel van de sprintploeg. Olympische kwalificatie is niet meer aan de orde. Het team plaatste zich in mei al bij de WK estafette op de Bahama’s.

Jiya en Visser liepen in Rome ook individuele finales. Jiya werd vijfde in de finale van de 200 meter, Visser vijfde in de finale van de 100 meter horden.