Synchroonzwemsters De Brouwer voor het eerst Europees kampioen

Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer zijn in Belgrado voor het eerst Europees kampioen geworden op het onderdeel duet vrije kür. De 25-jarige tweeling noteerde in de finale een score van 264,6584. Daarmee bleven de zwemsters Isabelle Thorpe en Kate Shortman uit Groot-Brittannië (261,0313) en Shelly Brobritsky en Ariel Nassee uit Israël (245,6105) voor.

Het is de eerste Europese titel in het synchroonzwemmen ooit voor Nederland. Eerder dit jaar zorgde de tweeling ook al voor een primeur door bij het WK in Doha een medaille te winnen. Dat was toen zilver.

De synchroonzwemsters hebben vrijdag nog een kans op een medaille. Dan zwemmen ze in Belgrado de finale technische uitvoering. Eerder op het EK veroverde Marloes Steenbeek al brons in de EK-finale van de technische oefening op het onderdeel solo.