Tennissers Nadal en Alcaraz vormen duo bij Spelen

Tennissers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz vormen bij de Olympische Spelen in Parijs een duo in het dubbelspel. Dat meldt de Spaanse tennisbond. De twee komen in Parijs beide in actie in zowel het enkel als dubbelspel.

Alcaraz maakt zijn debuut op de Spelen. Nadal won op de Spelen van 2008 goud in het enkelspel en in 2016 goud in het dubbelspel. Het olympisch tennistoernooi vindt plaats op Roland Garros, waar Nadal veertien keer het grandslamtoernooi won. Alcaraz won dat toernooi afgelopen weekend voor het eerst.

Naast Nadal en Alcaraz werden ook Alejandro Davidovich, Pablo Carreño en Marcel Granollers geselecteerd bij de mannen. Bij de vrouwen zijn dat Sara Sorribes en Cristina Bucsa.

De loting voor het hoofdtoernooi van de Olympische Spelen vindt plaats op donderdag 25 juli.