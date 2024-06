Tennisster Lamens kan in Rosmalen niet verrassen tegen Osaka

Tennisster Suzan Lamens heeft in de tweede ronde van het grastoernooi van Rosmalen niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Naomi Osaka. De 24-jarige Nederlandse verloor in 55 minuten met 6-2 6-2 van de Japanse viervoudig winnares van een grand slam.

De 26-jarige Osaka verklapte dinsdag nog dat ze zich weer een groentje voelde. De voormalige nummer 1 van de wereld had vijf jaar lang geen wedstrijden op gras gespeeld, nadat ze lange tijd was gestopt door mentale problemen en een bevalling. In haar partij in de eerste ronde tegen Elise Mertens (6-2 6-4) was daar weinig van te merken en maakte ze vooral indruk op haar service.

Lamens leek aanvankelijk niet onder de indruk van de reputatie van Osaka. De mondiale nummer 140, die dit jaar haar eerste WTA-titel had veroverd, won redelijk gemakkelijk haar eerste twee servicegames en zette Osaka onder druk in de vijfde game. Ze kwam als eerste op deuce op de opslag van haar tegenstander, maar moest de game toch aan de Japanse laten.

Osaka, tegenwoordig de nummer 125 van de wereld, kwam daarna beter in haar ritme en gaf weinig kansen meer weg. Ze brak Lamens twee keer op rij en gunde de Nederlandse nog maar 4 punten in de set, 6-2. In de tweede set liep de Japanse daarna snel uit. Ze brak Lamens in de tweede game en kwam op 3-0 na een lovegame. Osaka speelde eenvoudig de set uit en brak de Nederlandse op love in de laatste game, 6-2.

“Ik voelde me comfortabel met mijn returns en accepteerde fouten als ik ze maakte”, zei Osaka na afloop bij Ziggo. “Ik ben relaxter op de baan dan voorheen. Ik voel me goed bij mijn speelplan en ben gewoon dankbaar om terug te zijn.”

Osaka treft in de kwartfinale de Canadese Bianca Andreescu, die te sterk was voor de Chinese Yuan Yue (6-4 6-4). Het is de eerste keer dat de twee tegenover elkaar staan sinds 2019. Vijf jaar geleden behaalden beide speelsters hun beste positie op de wereldranglijst. Osaka werd nummer 1, Andreescu klom naar plaats 4. “Ik denk dat het een erg leuke partij gaat worden. De laatste keer was geweldig en zij is een fantastische speelster”, aldus Osaka.