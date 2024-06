Wielerunie UCI presenteert maatregelen voor meer veiligheid

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft vier maatregelen voorgesteld om de sport veiliger te maken. De maatregelen, waaronder een systeem van gele kaarten, worden tot het einde van het seizoen getest, voordat ze worden geïmplementeerd.

Naast het uitdelen van gele kaarten wil de UCI het gebruik van ‘oortjes’ aan banden leggen en de zogenaamde 3kilometerregel aanpassen. Daarnaast moet het makkelijker worden voor bijvoorbeeld klassementsrenners om zich niet te mengen in massasprints door minder snel tijdverlies op te lopen.

Een gele kaart wordt niet fysiek getoond, maar wordt na de koers geregistreerd in het wedstrijdcommuniqué. Tijdens de testperiode voor de kaarten, tussen 1 augustus en 31 december, worden renners nog niet geschorst of gediskwalificeerd voor meerdere gele kaarten. Dit zal daarna wel het geval zijn.

De communicatie met de ploegleiders door middel van de oortjes zou gevaarlijk zijn door de afleiding en het feit dat de apparatuur op de rug gedragen wordt. Ook brengt het een risico met zich mee als meerdere ploegleiders tegelijkertijd hun renners opdragen om naar voren te rijden. Na nader onderzoek kan eventueel besloten worden om bijvoorbeeld twee renners per ploeg met een oortje te laten rijden.

De 3kilometerregel kan op verzoek worden uitgebreid naar 5 kilometer. Nu krijgt een renner die bij een valpartij is betrokken of een lekke band krijgt binnen 3 kilometer van de finish dezelfde tijd als de groep waarin hij reed. Een vereenvoudiging van de methode voor het berekenen van tijdsverschillen moet ervoor zorgen dat renners een gat kunnen laten vallen van vijftig meter bij een massasprint, zodat bijvoorbeeld klassementsrenners zich niet hoeven te mengen in het gedrang.