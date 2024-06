Zwemster Titmus toont olympische vorm met wereldrecord 200 vrij

De Australische zwemster Ariarne Titmus heeft in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs indruk gemaakt met een wereldrecord op de 200 meter vrije slag. De 23-jarige Titmus pakte bij kwalificatiewedstrijden in Brisbane in een directe confrontatie het wereldrecord af van landgenote Mollie O’Callaghan (1.52,23). Dat is veel sneller dan de (1.52,85) van O’Callaghan vorig jaar.

Marrit Steenbergen is de beste zwemster van Nederland op de 200 vrij. Vorig jaar eindigde Steenbergen als vijfde op de WK in Japan, achter onder anderen O’Callaghan en Titmus. Steenbergen zette haar persoonlijk record toen op 1.55,51.

Steenbergen miste in februari op de WK in Doha de finale van de 200 meter, ondanks het ontbreken van vele wereldtoppers. Op het koningsnummer 100 meter vrije slag, haar favoriete onderdeel, maakte de Friezin wel indruk met een Nederlands record (52,26) en de gouden medaille.