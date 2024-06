Krant: alternatief plan voor openingsceremonie Spelen zonder fans

De organisatie van de Olympische Spelen van Parijs werkt aan een alternatief plan voor als de openingsceremonie uit veiligheidsoverwegingen toch niet langs de Seine kan plaatsvinden. De sporters gaan dan per bus naar de voet van de Eiffeltoren, waarvandaan ze lopend de Pont d’Iéna over de rivier in de Franse hoofdstad zullen oversteken. Daar is dan geen publiek bij welkom. Dat melden bronnen aan de Franse krant Le Parisien.

De kans dat het alternatieve plan wordt gebruikt is echter klein, zeggen veiligheidsmedewerkers tegen de krant. Mocht de ceremonie op 26 juli om bijvoorbeeld een terreurdreiging niet voor honderdduizenden mensen op de Seine gehouden kunnen worden, is het waarschijnlijker dat de hele ceremonie wordt afgelast.

Het plan is om voor het eerst in de geschiedenis van de Spelen de openingsceremonie buiten een stadion te houden. Langs de route van 6 kilometer over de Seine zijn ruim 300.000 mensen welkom. Door het hoge dreigingsniveau voor een terreuraanslag in Frankrijk is niet iedereen gerust op een goed verloop.