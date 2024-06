Medailles ‘versterken teamgeest’ in atletiekploeg na affaire

De goede prestaties van de Nederlandse atletiekploeg op de EK in Rome hebben de teamgeest goedgedaan. Dat zei technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie na het “succesvolste toernooi ooit”. De equipe won een recordaantal van twaalf medailles.

De atletencommissie van de Atletiekunie bevestigde in april dat in de nationale ploeg die op sportcentrum Papendal traint, gevoelens van onveiligheid en onvrede leefden na een incident van grensoverschrijdend gedrag. Dagblad Trouw bracht de affaire naar buiten. Een atleet had seks met een atlete stiekem gefilmd. De Atletiekunie beschouwde het als een privéaangelegenheid, maar kreeg wel kritiek op de afhandeling.

“Het blijft lastig om het goed te beoordelen, maar ik denk dat de goede prestaties hebben bijgedragen aan een positieve sfeer. Dat konden we zien aan hoe de atleten zich uitten. Neemt niet weg dat we blijven werken aan een veilig sportklimaat en willen zorgen voor een zo goed mogelijke situatie voor elke atleet”, aldus Kortbeek.

De atletiekbaas zei voorafgaand aan het toernooi dat hij graag ‘van de nul’ af wilde. Hij had nagekeken dat er op drie voorgaande grote atletiektoernooien in het Stadio Olimpico van Rome nog nooit een Nederlandse medaille was behaald. Met twaalf medailles, waarvan twee gouden voor Femke Bol (400 horden en 4×400 meter estafette) en een gouden voor kogelstootster Jessica Schilder, werd hij meer dan op zijn wenken bediend.

“We wisten natuurlijk wel dat er veel kansen waren, maar de atleten moeten het toch altijd nog maar even doen”, zei Kortbeek. “Ik vond de bronzen plak van Liemarvin Bonevacia op de 400 meter de meest verrassende. Op zijn 35e liet hij zien dat hij nog een individuele medaille kan pakken in het bijzijn van tal van jongere concurrenten.”

Een medaille op een EK winnen is nog geen garantie voor succes straks op de Olympische Spelen van Parijs, waarschuwde Kortbeek voor al te veel euforie. “We hebben in Rome wel een enorm hoog niveau in prestaties gezien. Het zegt veel dat we hier zo goed hebben meegedaan en dan weten we van sommige atleten dat dit een tussenstap naar de Spelen was. Die waren nog niet in topvorm. Bovendien misten we een aantal deelnemers die er op de Spelen wel staan”, doelde hij op onder anderen Sifan Hassan en Anouk Vetter. “Veel atleten hebben laten zien dat ze op de juiste route liggen, anderen moeten nog wat bijschaven.”

Het olympisch toernooi in Parijs duurt van 1 tot en met 11 augustus.