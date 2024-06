Merlier klopt Philipsen en Kooij in Ronde van België

Wielrenner Tim Merlier heeft de tweede etappe van de Ronde van België gewonnen. De Belg van Soudal Quick-Step was na 184,2 kilometer tussen Merelbeke en Knokke-Heist de beste in de massasprint. Hij bleef zijn landgenoot Jasper Philipsen en Olav Kooij van Visma – Lease a Bike voor.

Merlier kwam in de sprint van achteren met meer snelheid langs het treintje met renners van Philipsen en behield vervolgens de leiding. Philipsen kwam er niet meer langs in de oplopende finishstraat de Wandelaar in Knokke-Heist. Mike Teunissen was de tweede Nederlander op de zesde plaats.

Voor Merlier is het de elfde zege op de weg. Hij won eerder onder meer de Scheldeprijs en drie etappes in de Ronde van Italië. Ook was hij eerder deze maand de beste in een gravelwedstrijd.