Osaka mag Japan vertegenwoordigen op Spelen in Parijs

De Japanse tennisster Naomi Osaka mag haar land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Parijs. De voormalig nummer 1 van de wereld voldeed niet aan de eis van twee deelnames aan wedstrijden voor de Billie Jean King Cup. Desondanks geeft de internationale tennisbond ITF haar toestemming om deel te nemen.

De 26-jarige Osaka stak drie jaar geleden tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio de vlam aan. Ze werd in eigen land uitgeschakeld in de derde ronde.

Mede door blessures, mentale problemen en een bevalling zakte de viervoudig grandslamwinnares weg op de wereldranglijst. Ze is nu de nummer 125 van de wereld. Behalve Osaka heeft ook voormalig US Open-finalist Kei Nishikori toestemming gekregen om op de Olympische Spelen voor Japan uit te komen.

In april sprak Osaka haar wens uit om Japan toch te vertegenwoordigen in Parijs ondanks dat ze niet aan de eisen voldeed. “Ik zou het geweldig vinden als ik naar de Spelen mag”, zei Osaka. “Als kind keek ik al naar de Spelen, ik zag het als een groot sportfeest. Als ik weer mag meedoen heb ik de ambitie een medaille te winnen.”

Osaka doet momenteel mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Vrijdag treft ze in de kwartfinales de Canadese Bianca Andreescu.