Vukic tegenstander van Griekspoor in kwartfinales Rosmalen

Tennisser Aleksandar Vukic is de tegenstander van Tallon Griekspoor in de kwartfinales van het grastoernooi van Rosmalen. De 28-jarige Australiër won in drie sets van de als vierde geplaatste Rus Karen Chatsjanov: 6-4 5-7 7-6 (4).

Griekspoor plaatste zich woensdag voor de laatste acht van het Libéma Open door de Amerikaan Mackenzie McDonald te verslaan. De partij van Vukic werd woensdagavond afgebroken. Bij de hervatting donderdag moest de tiebreak in de derde set de beslissing brengen. Daarin benutte de Australiër zijn tweede matchpoint.

Vukic is de nummer 87 van de wereldranglijst. Griekspoor staat op de 23e plaats.

Ook Gijs Brouwer staat in de kwartfinales. Hij neemt het op tegen de als derde geplaatste Fransman Ugo Humbert.