Wielrenner Bernal doet ook mee aan Olympische Spelen

De Colombiaanse renner Egan Bernal doet dit jaar ook mee aan de Olympische Spelen, zo heeft de nationale wielerbond bevestigd. Vorige maand maakte de voormalige winnaar van de Tour de France al bekend mee te doen aan de Tour.

De 27-jarige Colombiaan van Ineos Grenadiers raakte in 2022 levensgevaarlijk gewond door een ongeluk tijdens een training. Vorig jaar maakte hij in de Tour de France – nog niet al te succesvol – zijn rentree. Dit voorjaar was de Tour-winnaar van 2019 beter in vorm met onder meer een derde plaats in de Ronde van Catalonië.

De Ronde van Frankrijk eindigt op 21 juli en de olympische wegrace is op 3 augustus.

Ook Daniel Felipe Martínez gaat Colombia vertegenwoordigen. Hij doet ook mee aan de olympische tijdrit.