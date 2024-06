Belgische sprinter Philipsen troeft Kooij af in Ronde van België

Wielrenner Jasper Philipsen heeft na een massasprint de derde etappe van de Ronde van België gewonnen. De 26-jarige sprinter van Alpecin-Deceuninck bleef in Scherpenheuvel de Nederlander Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) en de Belg Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) een fietslengte voor.

Fabio Jakobsen kon door een valpartij op 19 kilometer van de streep niet meesprinten om de winst. De renner van dsm-firmenich PostNL stapte na een flinke valpartij in het peloton wel weer op zijn fiets.

Philipsen, vorig jaar winnaar van de groene trui in de Tour de France, rondde in de etappe over 188 kilometer van Turnhout naar Scherpenzeel het voorbereidende werk van zijn ploeg uitstekend af. De Noor Søren Wærenskjold van Uno-X Mobility blijft de leider in het algemeen klassement.

De Ronde van België eindigt zondag in Brussel.