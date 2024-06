Favoriete Osaka verliest van Andreescu in Rosmalen

De Japanse tennisster Naomi Osaka is in de kwartfinales van het grastoernooi van Rosmalen uitgeschakeld. De viervoudig grandslamkampioene verloor met 6-4 3-6 7-6 (3) van Bianca Andreescu, in 2019 de winnares van de US Open.

Osaka maakte in de derde set nog een 5-2-achterstand ongedaan. Ze kwam in de tiebreak met 3-2 voor, maar verloor vijf punten op rij. De partij duurde twee uur en een kwartier. De wedstrijd werd in de eerste set stilgelegd door de regenval in Rosmalen.

Voor Osaka was het haar eerste grastoernooi sinds Wimbledon 2019. Ze nam voor het toernooi op het Autotron een wildcard in ontvangst. De 26-jarige Osaka is op de wereldranglijst afgezakt naar plek 125.

Andreescu staat zaterdag bij de laatste vier tegenover de Hongaarse Dalma Gálfi, die in de openingsronde Arantxa Rus versloeg.