Golfer McIlroy deelt na eerste dag leiding bij US Open

Golfer Rory McIlroy gaat na de eerste speeldag samen met Patrick Cantlay aan de leiding bij de US Open. De 35-jarige Noord-Ier sloeg vijf birdies, geen enkele bogey en eindigde met een knappe put vanaf 6 meter.

De mondiale nummer 3, die het toernooi in 2011 won, was na de eerste dag “erg blij met de start”. Mcllroy en Cantley bleven de Zweed Ludvig Åberg voor in het klassement. De nummer 1 van de wereld Scottie Scheffler staat momenteel op plek 34, terwijl golflegende Tiger Woods met negen slagen achter de koplopers plek 86 bezet. De Amerikaanse drievoudig winnaar was naar eigen zeggen “nog niet zo scherp als gehoopt”.

De US Open is een van de belangrijkste golftoernooien van het jaar.