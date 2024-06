McGregor vecht toch niet tegen Chandler door blessure

Meervoudig vechtkampioen Conor McGregor is geblesseerd en keert daarom niet terug in de ring. De Ier zou later deze maand zijn comeback maken bij de UFC en vechten tegen Michael Chandler, maar dat gaat niet door. Dat bevestigde Dana White, de voorzitter van de grootste organisatie in het mixed martial arts (MMA). Wat de 35-jarige vechter precies mankeert, is niet bekend.

“Oké, hier ben ik weer. Conor doet niet mee aan UFC 303 tegen Chandler door een blessure”, zegt White in een video op X. Het nieuwe hoofdaffiche in Las Vegas op 30 juni is nu het gevecht tussen de Braziliaan Alex Pereira en de Tsjech Jiri Prochazka.

McGregor, die eerder al comebacks maakte, kwam in juli 2021 voor het laatst in actie. Toen moest hij het gevecht met Dustin Poirier staken vanwege een gebroken linkerbeen. Of hij later wel terugkeert, is niet duidelijk.